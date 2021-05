Biographie de Leah

36 ans - Neuilly-Plaisance (93)



TITRE CHANTÉ : "Listen" - Beyoncé

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE AZANIA NOAH : "Halo" (Beyoncé)



Originaire de Guadeloupe, Léah découvre sa passion pour le chant grâce à la chorale de l'église.

Peu à peu, elle se professionnalise, elle enregistre quelques albums gospel, devient choriste en studio et pour différentes émissions de télévision.

En 2007, elle décroche le rôle de Nala dans la comédie musicale " Le Roi Lion ". Rôle qu'elle interprétera durant 3 ans. Artiste dans l'âme, Léah veut avant tout chanter pour les autres : elle souhaite transmettre son savoir, notamment aux enfants, avec qui, elle monte des comédies musicales.



The Voice est une belle opportunité pour Léah qui souhaite, grâce à sa voix, monter une association pour aider les enfants malades et les personnes âgées.