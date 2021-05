Biographie de Leelou

LEELOU - 11 ANS - PAU (64)





TEAM JENIFER





Avec une grand-mère violoncelliste, une maman professeure de musique au conservatoire et un papa mélomane, Leelou s’est spontanément mise à faire de la musique très tôt! A 4 ans, pour faire comme son idole, sa grand-­‐mère, elle commence le violoncelle. « Je la voyais jouer et je trouvais le son tellement beau que j’ai voulu en faire ! Aujourd’hui, j’ai deux idoles, ma grand-­‐mère et Beyoncé !» Par la suite, elle apprend la guitare et le ukulélé. Leelou adore son violoncelle bien sûr mais le chant la transporte vraiment, elle rêve secrètement de devenir chanteuse plus tard, c’est pourquoi elle participe à The Voice Kids aujourd’hui, pour se rapprocher de son futur métier. En interprétant sa chanson porte-­‐bonheur « If I Ain’t Got You », d’Alicia Keys, elle compte bien s’amuser sur scène et faire craquer les coachs. Pour les Auditions à l’aveugle, elle s’accompagnera sur scène de son fidèle violoncelle « Yaya » qu’elle considère comme sa copine.





AUDITION A L'AVEUGLE

ALICIA KEYS - "If I ain't got you"





BATTLES

ARIANA GRANDE - "One last time"





DEMI FINALE

NOLWENN LEROY - "Mon ange"