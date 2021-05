Biographie de Leena

Depuis toute petite, cette jeune franco-canado-marocaine aime chanter. C’est grâce à sa maîtresse que Leena prend conscience de son talent et décide alors de prendre des cours de chant.



La jeune fille ne s’arrête pas là, elle suit également des cours de théâtre et apprend la guitare en autodidacte.

En CM2, elle participe aux différents concours de chant organisés par son école et gagne chacun d’entre eux.

Leena a attentivement suivi les 2 premières saisons de The Voice Kids, et rêver d’y participer.



Aujourd’hui, elle se présente aux Auditions à l’Aveugle en France, « son pays de cœur », pour apprendre au contact de professionnels de la chanson.







Equipe : Patrick Fiori

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « ROLLING IN THE DEEP » - Adele

Titre interprété lors des battles face à Maé et Maha : "Next to me" (Emili Sandé)

Maé remporte la battle. L 'aventure The Voice Kids s'achève pour Leena.