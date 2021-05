Biographie de Leho

Originaire de Strasbourg, Leho découvre la scène et le chant lorsqu’elle est enfant, en participant à un concours de mini-miss dans sa région. A l’âge de 15 ans, soutenue par ses parents, elle quitte le lycée et déménage à Paris pour intégrer une école de musique. De nature pudique, la jeune fille de 18 ans avoue avoir du mal à dire les choses mais pour elle, monter sur scène est un défouloir, elle se libère. Aujourd’hui, grâce à « The Voice », Leho veut remercier ses parents et leur prouver qu’elle s’épanouie sur scène.





Auditions à l’aveugle :

On va s’aimer – Gilbert Montagné