Biographie de Leila Beddiar

Leïla Beddiar (Samira Lachhab)

Femme de Bilel Beddiar

Mère de Soraya, Noor et feu Lyès Beddiar

Simple, pudique, courageuse, une femme d’une grande intelligence morale, qui inspire le respect. Très professionnelle à l’hôpital, elle est appréciée de tous.

SA BACK-STORY





En deuil après la mort de son fils, elle essaie de reprendre son travail mais n’y arrive pas. Elle finit par rentrer et s’écrouler en larme dans les bras de son mari.





Lorsqu’elle apprend qu’Anna est enceinte, contrairement à son mari elle est heureuse, elle voit cela comme une bénédiction. Malheureusement, Anna perd le bébé lorsqu’elle se fait renverser.





Leila et Bilel pensent de Soraya à un nouveau petit-ami. Bilel le lui confirme et il l’a rencontré. Soraya se confie à Leila, elle en a assez que son père organise ses sorties avec Nicolas. Soraya lui raconte également que le mauvais comportement de Nicolas pendant leur diner familial était une comédie et qu’ils n’ont pas rompu. Bilel lui révèle qu’il a vu Nicolas embrasser une autre jeune, elle le convainc d’en parler à Soraya.





A l’hôpital, elle est exaspérée par les frasques de son jeune stagiaire, Rémy. Il est très talentueux mais pas toujours très sérieux. Elle ne sait pas quoi faire pour l’aider à se prendre en main.





Rémy a croisé Soraya et demande à Leila s’il peut sortir avec elle. Leila trouve sa demande très touchante et convainc Soraya.





En apprenant que sa sœur va rester à l’hôpital, Rémy veut arrêter son stage, Leila essaie de le convaincre de rester.





Elle constante un vol d’hypotenseur à l’hôpital et découvre les médicaments dans le casier de Rémy. Elle est donc contrainte avec Marianne de le renvoyer. 83





Suite à l’affaire Thiphaine, Leïla essaye de convaincre Rémy de revenir en stage à l’hôpital mais ce n’est pas gagné. Elle est ravie quand Soraya lui apprend qu’il reste finalement travailler à l’hôpital.





Elle est persuadée que Marianne va être nommé directrice de l’hôpital et très déçu quand le poste lui passe sous le nez. Elle soutient ensuite sa supérieure, perturbée par la nomination de Renaud à ce poste.





Elle est outrée que Soraya n’assiste pas à l’anniversaire de son père le 1e janvier.





Elle est contrariée car elle ne voit presque plus Soraya qui passe tout son temps avec Rémy, et lui met la pression. Mais lorsque Bilel propose à Rémy de venir vivre chez elle, elle s’énerve : elle pense que cela va être difficile d’habiter avec un collègue. A sa grande surprise, la cohabitation ne se passe pas si mal et Leïla s’attriste lorsque Soraya lui apprend qu’ils déménageront prochainement avec Rémy.





Elle est sidérée par l’arrogance et la misogynie de Samuel, le nouveau médecin embauché au service de gynécologie. Elle est ensuite choquée lorsque Rémy lui apprend que Samuel est le fils de Renaud. La tension montre entre Leïla et le nouveau médecin qui en vient à lui mettre un blâme.





Elle anime un groupe de paroles auquel elle convie Jessica pour que la jeune-fille se remette de son agression.





Avec Samuel, elle découvre le corps d’une femme morte dans une chambre d’hôpital.