Biographie de Leman

Léman - 23 ans de Lyon (69)



Titre interprété "Vivre ou Survivre" - Balavoine



La musique arrive dans la vie de Léman, à l’âge de 12 ans, à un moment difficile : le divorce de ses parents. Constatant son mal être, son père lui offre sa première guitare. Le jeune homme se réfugie alors dans la musique, qui va l’aider à se libérer.



Alors étudiant en école de musique, en section guitare, il monte un groupe, où il s’impose très vite comme chanteur.



Léman fait toujours partie de ce groupe, avec qui il se produit sur plusieurs scènes dans toute la France. En parallèle, le jeune homme donne des cours de guitare.



Aujourd’hui, il se sent prêt à monter seul sur scène et grâce à The Voice il souhaite apprendre encore plus au contact des coachs.





Marius VS Léman - « Sunday Bloody Sunday » (U2) (Saison 6)



--> Léman sauvée aux premières battles par Mika

--> éliminé aux deuxièmes battles par Mika qui vole un nouveau talent