Biographie de Lena Woods

Lena Woods débute la harpe à l’âge de 7 ans grâce à sa mère ellemême harpiste et professeur de musique. Elle étudie au Conservatoire de Rouen et se consacre également, en parallèle, à son autre passion: le chant.



Baccalauréat en poche, elle devient la chanteuse d’un groupe de rock et de jazz. A la même époque, elle découvre la harpe électrique, qui ne la quittera plus. Elle réarrange des morceaux de grands artistes tels que Janis Joplin, The Cure… et commence à se faire connaître en postant ses reprises sur Internet. Très vite, elle décide de lier ses 3 passions: le chant, la harpe et le rock et se met alors à composer.

En 2012 , elle fait la rencontre de musiciens avec qui elle forme le groupe « Northern Lights ». Ils enregistrent leur premier EP et participent à différents festivals en Europe. Depuis septembre 2015, elle compose un premier album avec son nouveau groupe « Nobody’s Cult ». A 27 ans, Léna se lance un défi en participant à The Voice.

C’est avec sa harpe électrique mais sans son groupe, que la jeune femme souhaite convaincre les coachs.





Twitter : @LenaWoodsHarp





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Halo » (Beyoncé)

Titre interprété lors des battles face à Araz "What's Up"

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à MB14 et Antoine C. "La nuit je mens" Bashung

Titre interprété lors du premier grand show en direct "Proud Mary" (Tina Turner)

Titre interprété lors du deuxième grand show en direct "Lettre à France" (Michel Polnareff) - Talent éliminé par son coach Zazie