Biographie de Léo

Léo, 13 ans, rejoint l'équipe de Louis Bertignac grâce à son interprétation inattendue de "I will always love you" de Whitney Houston.

Depuis tout petit, Léo aime la musique. Dès l'âge de 4 ans, il passe son temps en rentrant de l’école à regarder des clips à la télévision et à imiter ses artistes préférés.

Grand fan de l’émission, Léo rêve de devenir chanteur et de vivre une expérience hors du commun : « Pour moi, The Voice Kids c’est le plus grand de tous les concours de chant. J’ai toujours rêvé de le faire et je n’avais pas envie d’attendre d’avoir 16 ans ».

Si un Coach se retourne lors de sa prestation, il donnera pour progresser et devenir meilleur.