Biographie de Léonard

Léonard, 21 ans de Fribourg (Suisse)





Léonard berce dans sa musique depuis toujours grâce à son père, guitariste et son grand-père, chanteur classique.

Enfant, il est très introverti et sujet à de nombreuses crises d’angoisse. Il décide alors de prendre des cours de piano, à l’âge de 13 ans pour se canaliser.



Obsessionnel et perfectionniste, c’est avec son groupe qu’il trouve un réel équilibre. Sur scène, il arrive à lâcher prise, à ne plus se sentir envahi par ses pensées et son intellect.

En participant à The Voice, Léonard veut laisser place à la spontanéité, à la légèreté, tout en restant cohérent avec lui-même.



Ce serveur de 21 ans aime les musiques à tendance « groovy » qui lui prend au corps et ce soir, il reprend le titre « Georgy Porgy » du groupe Toto.

Pour son épreuve des KO, Léonard a interprété Oh J’cours tout seul (William Sheller) - Un choix payant puisque ce Talent a été retenu pour les Battles dans l'équipe de Julien Clerc

Pour l'épreuve des Battles, Léonard était opposé à Clémentine sur Il jouait du piano debout (France Gall). Julien Clerc, leur coach, a décidé d'éliminer Clémentine et de garder Léonard pour les grands shows en direct.



Pour le premier direct,Léonard a interprété "Fever" de Peggy Lee et sauvé par le public





Pour le deuxième direct et quart de finale Léonard a interprété GoodBye Marilou (Michel Polnareff) et sauvé par le public. Julien Clerc, son coach, a décidé d'éliminer Laureen et de garder Pierre DanaË pour la demi-finale en direct



Pour la demi-finale en direct, Léonard a interprété "I'M Still Standing" de Elton John- Le public choisit Pierre Danaë pour la finale - l'aventure s'arrête là pour Léonard