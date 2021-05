Biographie de Léonard Vallorta

Léonard Vallorta (Patrick Rocca)

Fils de feu Gaston Vallorta

Mari d’Elisabeth Vallorta

Père d’Eddy Vallorta et feu Fabrice Vallorta.

Beau-père de Flore Vallorta (veuve de son fils Fabrice)

Grand-père de Bart Vallorta

Le patriarche dans toute sa splendeur. Une véritable “superbe“. Sûr de lui. Un homme de pouvoir qui a profité de la vie et des femmes mais qui voit son déclin s’annoncer progressivement. Mari volage. Il n’a pas été un bon mari mais aime encore Elisabeth.

Maire de Sète, il y règne sans partage depuis près de 30 ans, attribuant d’une main les marchés publics à ceux qui savent se montrer redevables envers lui, et retirant aux autres leurs subventions quand ils viennent à lui déplaire. Mais il se murmure en coulisse que le vieux lion est fatigué. A la mort de son père qu’il admirait, Léonard découvre qu’il a une demi-sœur : Ariane Vallorta, une enfant née de la double vie de Gaston. Pour Léonard, la blessure infligée par cet homme modèle, ne s’est jamais refermée. Il n’a jamais accepté l’existence de cette sœur et a réussi à conserver la majorité de l’héritage.

Depuis cette trahison de son père, Léonard ne jure que par l’intégrité familiale… Léonard adorait son fils aîné, Fabrice, disparu trop jeune dans un accident de la route, alors qu’Eddy, son fils cadet était au volant. Depuis, Léonard n’a plus aucune considération pour Eddy qu’il considère coupable. Léonard et sa femme ont été très atteints par le décès Fabrice, et si Flore n’avait pas été miraculeusement enceinte, le couple Vallorta ne se serait sans doute pas remis de cette perte dramatique.

SA BACK-STORY





Léonard cache à tout le monde la tentative de suicide d’Elisabeth et fait croire à une crise cardiaque.





Lorsque Léonard comprend qu’Eddy est responsable du meurtre de Martin et probablement de l’explosion du bateau, il tente de dissimuler les preuves pour le protéger mais lui demande de quitter le domaine. Eddy ne l’écoute pas et enlève Bart et Anna. Léonard va alors le dénoncer à la police.





Tout va mal pour Léonard, il se fait tirer dessus et découvrira que le tireur était Elisabeth. Cette dernière lui en veut et lui demande le divorce.





Lorsqu’il est en convalescence un scandale sanitaire secoue la ville, il comprend rapidement sa responsabilité dans cette affaire et est contraint de quitter la Mairie.





Au Mas, l’affaire des pesticides à l’atrazine fait beaucoup de mal au domaine, le hangar est vandalisé, ils perdent leur cuvée. Léonard est sur le point de perdre le domaine.





Il explique à Bart qu’il fera tout pour conserver son héritage et lui transmettre son domaine. Mais c’est sans compter sur son fils caché, Grégory Auclair, le fils d’Ariane une des anciennes maitresses de Léonard. Grégory se fait passer pour Mathieu Vannier, saisonnier au Domaine et à qui Léonard doit la vie. Ils se rapprochent au fil des semaines jusqu’à ce qu’un nouveau clan se recompose. Lorsque Léonard découvre qui est vraiment Grégory, il lui offre la place qu’il aurait dû avoir, un nouvel héritier se retrouve au domaine.





Léonard tente de retrouver Eddy qui s’est échappé de l’hôpital psychiatrique. Il le confronte, Eddy lui demande de le tuer, mais Léonard ne peut s’y résigner et tire à côté.





Léonard est en affaire avec Angelina, l’argent qui a transité sur le bateau de Thomas devait lui servir à payer des pots-de-vin en Chine.