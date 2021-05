Biographie de Les Beckers

3ème étage

La famille de Karine Becker vit sur le même palier que les Dubernet-Carton et Jean-Pierre Lambert.

- Karine Becker (Isabelle Vitari):



A 35 ans, Karine vit avec son fils de 17 ans, Léo, né d'un précédent mariage, et son nouveau compagnon, Alain. Elle travaille dans une petite agence de voyage. Jolie, gaffeuse, désorganisée, susceptible et toujours débordée, elle jongle entre ses problèmes de couple, de travail, d'enfants, de poids... Plutôt laxiste avec son fils, elle ne supporte pas les remarques sur ses méthodes d'éducation. Piètre cuisinière, Karine trouve son salut... dans les surgelés ! Très amoureuse d'Alain, elle forme avec lui un couple complice et drôle, même s'ils se disputent régulièrement sur des sujets anodins.

Karine est plutôt avenante avec ses voisins. Bien qu'elle n'ait aucun point commun avec Amélie Dubernet-Carton, elle entretient avec elle des relations cordiales, et est amusée par le côté coincé d'Aymeric. En revanche, elle évite au maximum Jean-Pierre Lambert qu'elle trouve trop bavard. Elle tutoie les colocs du 2e et se désespère qu'ils la vouvoient, lui rappelant qu'elle est plus âgée. Elle est un peu jalouse de la beauté, de la jeunesse et du côté working girl de Chloé.

- Alain Stuck (Gil Alma)

Plutôt charmant, ce serveur dans l'hôtellerie a cependant une vision assez machiste de la vie. Légèrement misogyne et égocentrique, il est persuadé de faire preuve d'autorité chez lui mais est complètement manipulé par son beau-fils et sa compagne, Karine, qu'il aime passionnément. Il pense mériter l'admiration des femmes en général, et de Karine et de ses voisines en particulier. Alain a souvent de grandes théories sur la vie mais maîtrise assez mal l'art de l'argumentation. Sympathique, bon vivant et tolérant, il adore les gens et faire la fête. Son plus gros problème : la cuisine immonde de Karine... et sa belle-mère !

Il n'a aucun problème relationnel avec ses voisins ; seule Amélie reste pour lui un mystère. Il est, en revanche, très complice avec Aymeric et, solidarité masculine oblige, il échafaude souvent des plans pour qu'ils puissent échapper à leurs obligations familiales ensemble. Il est persuadé d'être de la même génération que les colocs et pense que Chloé n'est pas insensible à son charme. Amusé par le caractère de Jean-Pierre Lambert, il n'hésite pas à lui signifier quand il se lasse de ses commérages.



- Léo (Raphaël Boshart)

A 17 ans, Léo est à l'opposé de sa soeur Fleur : très sportif, il est mauvais en cours. De 2 ans son aîné, il est d'ailleurs dans la même classe qu'elle. Après la séparation de ses parents, Léo a décidé de s'installer chez sa mère, plus cool et laxiste que son père. Très autonome, il est complètement livré à lui-même. Malgré son apparente assurance, le garçon ne rêve que d'une chose : avoir une famille normale. Il est ami avec Pierre-Antoine Dubernet-Carton, son voisin.

- Fleur (Talina Boyaci)



Fleur frise la perfection ! Elle défend le bio, toutes les causes animales et humanitaires. Bonne élève, travailleuse et concentrée, elle se montre souvent plus mûre que sa mère et son beau-père. Fleur a choisi de s'installer chez son père après le divorce de ses parents car elle a besoin d'un cadre strict pour s'épanouir. Elle vient d'ailleurs rarement chez sa mère, ne supportant pas le bazar qui règne dans l'appartement.