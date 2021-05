Biographie de Les Dubernet-Carton

3ème étage

Les Dubernet-Carton (et leur 5 enfants) : Les cathos.

Amélie Dubernet-Carton (Christelle Reboul):

Femme au foyer traditionnelle, coincée et dévouée à sa famille, Amélie se montre charitable et à l'écoute des autres mais n'a aucun humour. Elle aime son époux, le premier et le seul homme de sa vie. Elle peut avoir un petit côté hystérique si tout ne se déroule pas comme elle l'a prévu et a tendance à toujours vouloir proposer un petit verre à ses hôtes... histoire de s'en servir un elle-même ! Amélie est cordiale avec tout le monde, prête à rendre service et à dispenser ses bons conseils. Elle espère surtout aider Karine à devenir une bonne mère et a bon espoir d'y arriver. Elle trouve Alain assez rustre et parfois grossier. Depuis le départ de son fils aîné en pension, elle fait un transfert sur les colocataires qui ont à peu près son âge et aimerait les remettre dans le droit chemin. Par charité, elle se montre patiente avec Jean-Pierre mais a du mal à le supporter.

Aymeric Dubernet-Carton (Thierry Samitier):

Couard et peureux, Aymeric fuit les conflits pour être sûr de ne pas se retrouver dans une situation difficile où il aurait à se battre. Il fait des efforts pour surmonter une libido à fleur de peau et est adepte des calembours et des mauvais jeux de mots. Directeur adjoint d'une agence bancaire, il tente régulièrement d'inviter son patron à dîner. Il ne supporte pas le violon de son fils Jean-Eudes mais ne peut pas l'avouer et élabore des plans pour l'empêcher de jouer. Passionné de scoutisme, il est responsable d'un groupe de jeunes scouts. Aymeric tente désespérément d'échapper aux repas organisés par sa belle-mère. Aymeric, en homme obséquieux et lâche, se montre toujours en accord avec tout le monde. Chloé le trouble, il aime bien Karine et est ami avec Alain. Tous deux partagent la passion du foot, la haine du violon de Jean-Eudes et de leur belle-mère, le ras-le-bol du bricolage et des ordres de leurs femmes respectives. Craignant Jean-Pierre, il se laisse souvent enfermer dans des conversations sans fin.

Jacques-Etienne (Julien Frison):

L'aîné de 18 ans de la famille Dubernet-Carton est toute la semaine en pension dans une prépa en province. Homosexuel, il n'arrive pas à faire son coming-out auprès de ses parents même si dans l'immeuble, ils sont les seuls à ne pas s'en être aperçu.

Pierre-Antoine (Jean-Charles Deval):



Ami avec Léo, Pierre-Antoine est, à 16 ans, en conflit ouvert avec ses parents. Il fait du piano mais rêve de commencer la guitare électrique dans un groupe de rock, si possible avec Léo. Il pratique aussi le tennis.

Ludivine (Pauline Chappey):

Ludivine joue de la flûte traversière, met des jupes plissées et fait semblant d'obéir aux ordres pour ne pas entrer en conflit direct avec sa mère. Mais en réalité, elle a les défauts typiques d'une adolescente de 14 ans : excessive, égocentrique, superficielle, menteuse et manipulatrice ! Dès qu'elle en a l'occasion, elle sort, sèche les cours, drague les garçons, se maquille et retire ses collants opaques.

Jean-Eudes (Damien Ferdel):



Joueur de violon, intellectuel et très cultivé, Jean-Eudes est prêt à dénoncer n'importe qui pour se faire bien voir de ses parents. Mais il est également prêt à les dénoncer contre un peu d'argent ! A seulement 12 ans, il est très complice avec Jean-Pierre.



Marie-Camille (Lévanah Solomon):

Agée de 6 ans, la petite dernière de la famille, qui joue de la harpe, dit toujours la vérité et tout ce qu'elle pense... provoquant quelques situations embarrassantes !

Les Dubernet-Carton ont également une chienne nommée Choupie.