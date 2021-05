Biographie de Leslie Sorel

Marginale et intelligente, Leslie est une "emmerdeuse" qui va trouver en Bernier un père de substitution tout en lui donnant du fil à retordre. En perte de repères depuis la mort de son père, un propriétaire d'un grand hôtel niçois, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Si elle n'aime pas être guidée et protégée, elle manque cruellement d'amour et souffre de son isolement... C'est cette solitude qui touche Bernier. Il l'apprivoise et elle prend l'habitude de se réfugier près de lui.