Biographie de Liane Foly

Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre mille, un don précieux pour écrire et interpréter des chansons profondément tendres, une joie de vivre à l’épreuve des drames ; ajoutez à cela des millions de disques vendus et on pourrait presque ainsi résumer 30 ans de musique de Liane Foly, une des artistes les plus aimées du public français, une des plus audacieuses aussi de par ses choix de carrière.

Ces quelques lignes suffiraient sans doute plus qu'assez au goût d’une artiste dont la réussite et la modestie jouent à jeu égal, et qui n'est jamais autant heureuse que lorsqu'elle met sa musique au service des autres - du public, des amis, des grandes causes. On pourrait mais ce serait passer sous silence toute la richesse de ce parcours, toutes les nuances d'une vie tournée vers la mélodie et l’amour, l’énergie et la sincérité qui ont emmené cette diva jazzy aux quatre coins du monde, du Japon à Las Vegas, et dans des endroits aussi prestigieux que le Ronnie Scott’s Jazz Club à Londres.

Personnalité lumineuse, enthousiaste mais exigeante et bosseuse, la jeune femme combine une détermination infaillible et une générosité authentique. Ses deux qualités ainsi qu’une voix vraiment particulière, chaude et racée, lui ont ouvert bien des portes. Liane Foly n’aurait pas su être autre chose que chanteuse. Elle aime trop la musique et les gens. Mais sa curiosité et son tempérament passionné l’entraînent vers d’autres univers. Elle fait des détours réussis par le théâtre, la télévision et la radio. Avec son sens inné de la formule et un peu de malice, Liane Foly s'est autoproclamée dans son dernier album Crooneuse en 2017 et ce titre lui va comme un gant. Aujourd'hui avec Danse avec les stars, Liane Foly se lance un nouveau défi ! Elle est la première star à rejoindre officiellement le casting de la prochaine saison.