Biographie de Lica

Née à Genève de parents philippins, Lica chante et danse depuis son plus jeune âge dans des festivals, à la télévision suisse… Elle devient également membre d’une fondation « Little Dreams » dirigée par Phil et Orianne Collins avec laquelle elle se produit au Montreux Jazz Festival. A seulement 13 ans, la jeune fille a déjà une vie bien remplie. Elle sort son premier album aux Philippines et s’engage parallèlement dans la lutte mondiale contre la discrimination et la xénophobie. Elle interprète, lors de la Conférence des Nations Unies sur le multiculturalisme, un titre de son album et reprend « Imagine » de John Lennon. Son engagement lui vaudra, par la suite, de chanter pour de nombreuses causes. Cette acharnée de travail suit également des études en banque et a crée une association qui milite pour la protection de l’environnement. Aujourd’hui, Lica s’offre une pause d’un an pour essayer de percer dans la musique et c’est sur la scène de The Voice qu’elle commence cette nouvelle aventure.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « My All » - Mariah Carey

Lica VS Mirella , battle de haute voltige sur « Avant toi » (Calogero) - Lica gagne cette battle et Mirella est volée par Mika



Titre interprété face à Slimane et Laurent-Pierre lecordier " Elastic Heart" - Sia - talent éliminé