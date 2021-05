Biographie de Lidia Isac

Lidia Isac - 23 ans de Chisinau (Moldavie)



Titre Interprété à son audition à l'aveugle "Ordinaire" - Robert Charlebois



Née en Russie, Lidia a grandi en Moldavie. Elle découvre le chant au collège, grâce à son professeur de musique qui remarque son timbre de voix grave et la pousse à continuer. Elève dans un collège francophone, elle se produit dans de petits spectacles où elle reprend tous les standards d’Edith Piaf.



En 2016, la jeune femme participe au concours de l’Eurovision pour représenter la Moldavie mais s’arrête en demi-finale.



Lidia vient pour la 1ère fois en France. Participer à The Voic est une évidence pour la jeune femme, qui nourrit 2 rêves: faire entendre sa voix et faire carrière en France.

En interprétant « Ordinaire » de Robert Charlebois, elle souhaite convaincre les coachs et rendre fier son pays d’origine.





Lidia Isac VS Kap’s – « When A man Loves A Woman » (Percy Sledge) (Saison6) --> Lidia éliminée aux battles par son coach Florent Pagny