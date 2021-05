Biographie de Lieutenant Hélène Janson

Il y a trente ans, alors jeune flic venant de débarquer au Pays Basque, Janson n’a pas réussi à identifier les auteurs du viol de la mère de Margot.

Et aujourd’hui elle doit affronter la colère et la frustration de l’enfant née de ce viol qui recherche la vérité par tous les moyens et qui semble prête à tout même au pire…