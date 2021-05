Biographie de Lucas Auriol

Lucas n'est pas sans rappeler celui que Bernier était une dizaine d'années plus tôt. Entre bernier et Lucas, tous 2 dotés d'un caractère entier et dépourvus de toute langue de bois, même si la méthode et l'approche divergent, la complicité et la confiance vont naître rapidement.

En effet, Ces deux hommes ont à peu près le même parcours, Lucas pourrait même être son fils spirituel.

Lucas est très cartésien dans les enquêtes, bien plus terre à terre que Bernier. Lucas est séducteur, il en use mais n'en abuse pas !