23 ans - Mamirolle (25)



LILIAN RENAUD A ETE ELU THE VOICE 4 LORS DE LA FINALE DU 25 AVRIL 2015



TITRE CHANTÉ : "Octobre"

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE NINA : "Seras-tu là ?" (Michel Berger)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "Dancing in the Dark" (Bruce Springsteen)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Les mots bleus " (Christophe)

CHANSON CHOISIE PAR LES INTERNAUTES POUR SON 2EME LIVE : "Angels" (Robbie Williams)



Originaire d'un petit village du Doubs, Lilian grandit dans le milieu agricole, entouré de ses parents et de ses 5 frères et soeurs, loin de tout univers musical. C'est grâce à son frère qui lui apprend deux accords de guitare, que Lilian se passionne pour la musique et le rock.

A 21 ans, il monte un duo acoustique avec un ami, et fait ses premières scènes locales. En parallèle de sa passion, cet amoureux de la nature intègre un BTS en industrie laitière. Il exerce, aujourd'hui, le métier d'artisan fromager.



Grâce à The Voice, Lilian monte pour la première fois à Paris. Cette expérience lui permet de se confronter à une vraie scène et à des musiciens professionnels, dans l'espoir, un jour, de faire un album avec ses propres chansons.