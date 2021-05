Biographie de Lilian

LILIAN - 14 ANS - CHASSIEU (69)

Lilian, adolescent lyonnais de 14 ans partage sa vie entre ses deux passions : le tennis et la guitare.

Très jeune, il demande à ses parents d’apprendre cet instrument, très impressionné par la multitude de possibilités que l’on peut réaliser avec seulement 6 cordes. Pour lui, la musique est un moyen d’évacuer, de se déstresser. Le jeune homme n’a jamais pris de cours de chant, il le pratique uniquement pour s’accompagner.

Pour The Voice Kids, Lilian laisse son âme de compétiteur sur le court de tennis et participe à l’aventure pour progresser mais aussi s’amuser. Il a choisi d’interpréter un succès de James Bay « Let It Go » pour son audition à l'aveugle.