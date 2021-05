Biographie de Lilou

LILOU - 14 ANS - NEW-YORK (USA)





TEAM MATT





Lorsqu’elle a 10 ans, les parents de Lilou déménagent à New York. Un peu perdue, elle décide de prendre des cours de chant pour se faire des amis. “La prof de chant m’a dit que j’avais une voix horrible mais je ne me suis pas découragée et j’ai travaillé ». Aujourd’hui, Lilou passe 3 h par jour à chanter ou à jouer de la guitare pour se perfectionner. Durant des vacances, elle croise Laetitia et Johnny Hallyday qui lui propose de l’écouter, Lilou ne se dégonfle pas et saisit sa chance. C’est cette vidéo qui lui permettra d’être repéré par les équipes de The Voice Kids . « Si je réussis mon Audition à l’Aveugle, ça voudra dire que j’ai eu raison de m’accrocher, que j’ai eu raison de croire à mes rêves. » Lilou adore écrire des chansons et les mettre en musique mais pour The Voice Kids, elle va interpréter une chanson d’Elton John « Your Song » avec sa guitare. « J’ai hâte d’être sur cette grande scène et de voir comment ça fait. »





AUDITION A l'AVEUGLE

ELTON JOHN - "Your Song"





BATTLES :

JOYCE JONATHAN - "Je ne sais pas"





DEMI-FINALE :

VIANNEY - "Je m'en vais"