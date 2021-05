Biographie de Lily Berry

Lily Berry, 34 ans de Vence (06)

Titre interprété à son audition à l'aveugle "Hymn for the Weekend" - Coldplay







C’est à l’âge de 17 ans que tout commence pour Lily Berry: pour l’anniversaire de son père elle décide de lui offrir un disque de 5 titres enregistrés en studio. Ce fut une véritable révélation pour la jeune fille.

Elle commence alors à faire des concours dans sa région et monte sur Paris pour créer un groupe.

Elle écume pendant 10 ans les petits boulots et fait de la musique à coté. Par manque de confiance en elle, elle n’ose pas vraiment se lancer.



Quelques années plus tard, à cause d’une histoire d’amour très difficile, elle décide d’abandonner la musique et de quitter Paris mais très vite, sa passion la rattrape.



En participant aux Auditions à l’Aveugle, Lily veut enfin tenter sa chance et prouver qu’il faut toujours croire en ses rêves. Pour elle, The Voice est « une renaissance ».





Karla VS Lisa Mistretta VS Lily Berry - « Bang bang » (Jessie J - Ariana Grande - Nicky Minaj) (Saison 6) --> Lily éliminée aux battles par son coach M Pokora