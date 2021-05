Biographie de Lily Jung

Lily Jung, 41 ans de Lubine (88)





Lily Jung est passionnée de musique depuis son plus jeune âge. Elle prend des cours de lyrique et créer un groupe au lycée.

Après un BTS d’architecture d’intérieur, la jeune femme prend conscience qu’elle ne veut pas être enfermée derrière un ordinateur et décide de tout quitter pour voyager et explorer le monde.

C’est au cours de ses multiples voyages (Inde, Mongolie, Thaïlande) qu’elle découvre des musiques « riches, colorées, chaleureuses » qui raisonnent en elle.



Ce soir, Lily veut faire voyager les coachs et le public. Elle interprète un chant traditionnel mongol, accompagné d’un instrument indien: l’harmonium et de grelots aux pieds.





Pour son audition à l'aveugle, Lily Jung interprète Jaran Tsagaan Aduu (Chant traditionnel mongol)

Pour son épreuve des KO, Lily Jung a interprété Utile (Julien Clerc) - L'aventure s'arrête là pour ce Talent : Julien Clerc ne l'ayant pas sélectionné pour les Battles