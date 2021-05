Biographie de Lilya

Lilya est née et vit à Rabat au Maroc. Depuis toute petite, la jeune fille aime entreprendre plusieurs activités artistiques : danse classique, karaté, Conservatoire de solfège et piano. Déterminée, elle a pour philosophie de toujours faire son maximum pour viser l’excellence. Cette jeune lycéenne en terminale scientifique n’a jamais pris de cours mais a toujours chanté pour s’accompagner. Elle décide aujourd’hui de se lancer à fond dans la musique. Pour elle, The Voice représente le plus grand concours de chant. Très intimidée d’être sur cette scène, la jeune fille attend de cette aventure d’apprendre au contact de professionnels.





Auditions à l’aveugle :

Les feuilles mortes – Yves Montand