Biographie de Lio

«Mon investissement sera total»





Pourquoi avez-vous accepté de participer à «Danse avec les stars» ?

Danser est mon métier. Je suis une artiste populaire et cette émission me correspond parfaitement. L’artistique compte beaucoup pour moi. Ce programme va me permettre de me recentrer sur moi, sur mon corps et, qui sait, de retrouver le corps de mes 20 ans ! J’affectionne toutes les danses de salon car leur joli côté «kitsch», que j’aime tellement, est foncièrement populaire. Vive les robes brillantes, serrées à la taille, qui rendent hommage à la féminité ! J’apprécie Danse avec les stars pour son énergie et sa vitalité. Le langage du corps, il n’y a que cela de vrai. Mon investissement sera total.

Quels sont vos atouts pour gagner ?



La pêche ! J’ai toujours eu le sentiment que la vie est une fête. Grâce à la danse, on est dans le mouvement, dans l’équilibre et le déséquilibre. C’est la vie. Je ne lâche pas facilement prise, mais je n’aime pas souffrir. Je ne suis pas masochiste ! Pour moi, la santé du corps est plus importante qu’un pas de danse réussi. Ayant fait toutes les bêtises possibles des jeunes filles qui se fichent de leur colonne vertébrale en portant des chaussures trop hautes ou trop petites, je connais les dégâts. J’aime la danse quand elle est saine et qu’elle transpire la vitalité.





Qu’attendez-vous de votre partenaire ?

J’espère qu’il sera gentil et drôle. S’il est pète-sec et autoritaire, je m’enfuis en courant. Et croyez-moi, je ne sais peut-être pas danser, mais je sais courir vite ! J’ai beaucoup de respect pour les danseurs car leurs corps sont souvent bien abîmés.