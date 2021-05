Biographie de Lisa Mistretta

Lisa Mistretta - 17 ans de Gaubiving (57)



Titre Interprété "Mama Knows Best" - Jesse J







La musique est une histoire de famille chez Lisa. Depuis toute petite, elle chante avec sa maman et sa sœur lors de fêtes de famille.



Très vite, la jeune fille commence à prendre des cours de chant et enchaîne les concours. Soutenue par sa famille, elle décide, à 16 ans, de quitter le cursus scolaire classique pour intégrer une école de musique.



De nature réservée, cette fan de Beyoncé et d’Adele se lâche quand elle monte sur scène. Grâce à sa voix puissante, Lisa souhaite surprendre les coachs.











Karla VS Lisa Mistretta VS Lily Berry - « Bang bang » (Jessie J - Ariana Grande - Nicky Minaj) (Saison 6) --> Lisa éliminée aux battles par son coach M Pokora