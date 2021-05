Biographie de Lisandro Cuxi

Lisandro CUXI - 17 ans de Cannes (06)



Titre interprété à son audition à l'aveugle "Can't Stop The Feeling" - Justin Timberlake



Lisandro connaît bien la scène de The Voice. En effet, il a été finaliste de l'équipe de Jenifer lors de la deuxième saison de The Voice Kids.

Sa première participation au concours a été un réel déclic pour lui : plus qu’une passion, il a pris conscience qu’il veut en faire son métier.

En parallèle de ses études en première professionnelle commerce, il continue les cours de chant et travaille ardemment sa présence scénique, pour montrer qu’il a le niveau de rivaliser avec les professionnels .



Participer à la version adulte de The Voice est le nouveau défi que se lance aujourd’hui Lisandro. Il veut confirmer auprès des coachs qu’il est un vrai artiste et qu’il fait désormais partie de la cour des grands.





Pour les battles, Lisandro Cuxi et Angelo Powers interprètent « Runnin’ » de Beyoncé ft. Naughty Boy. Lisandro se qualifiera pour l'épreuve ultime.



Lisandro Cuxi – « Elle m’a aimé » (Epreuve Ultime - Saison 6) --> Lisandro qualifié pour les directs



Direct 1 du 20 mai : Lisandro Cuxi reprend « 24k Magic » de Bruno Mars

Direct 2 du 27 mai 2017 : Lisandro Cuxi reprend « Love On the Brain » de Rihanna en direct



Demi-finale du 3 juin 2017 : Lisandro Cuxi reprend « Si seulement je pouvais lui manquer » (Calogero) - sauvé par le public et son coach avec 105.7 points - finaliste de The Voice 2017