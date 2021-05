Biographie de Lisandro

Lisandro, 15 ans, rejoint l'équipe de Jenifer et interprète "Run to you" de Whitney Houston.

Vers l’âge de 12 ans, Lisandro entend et voit sa grande sœur chanter sur internet et essaie de l’imiter. Il se prend alors au jeu et la musique devient une réelle passion pour lui.

A son tour, il décide de poster ses vidéos sur la toile Les vidéos se partagent de plus en plus et Lisandro commence à avoir une petite notoriété sur Cannes où différents organismes l’appellent pour qu’il chante sur leurs évènements.

Grâce à sa popularité en ligne, il a même été repéré par un célèbre chanteur portugais, qui l’a invité à jouer dans son clip. The Voice Kids représente pour lui une étape supérieure à franchir pour faire découvrir son talent au grand public.