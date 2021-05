Biographie de Lisandru

Lisandru, 11 ans, rejoint l'équipe de Jenifer lors de l'émission 1 de The Voice Kids en interprétant "Un jour au mauvais endroit" de Calogero.

En 2012, Lisandru décide de s’inscrire à un concours de chant qui a lieu dans sa ville de Furiani, pour s’amuser. Il prend beaucoup de plaisir sur scène et remporte le 2ème prix. Un an plus tard, il retente sa chance au même concours et termine à la première place.

Si Lisandru souhaite participer à The Voice Kids, c’est avant tout pour profiter d’une aventure unique. Mais en véritable compétiteur, il souhaite aller jusqu’au bout de l’aventure et espère devenir « The Voice » de cette seconde saison.