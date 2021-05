Biographie de Lise Stocker

35 ans, capitaine à la crim’ à Paris, Lise est aussi belle que mystérieuse et secrète. La vie ne lui a pas fait de cadeau : elle a perdu ses deux meilleures amies à l’âge que 15 ans, puis son père qui s’est suicidé deux ans plus tard, et doit maintenant s’occuper de sa mère qui souffre d’un Alzheimer précoce.

Son apparence de femme solide et dure au mal cache de lourdes failles qu’elle tente de compenser à l’aide de tranquillisants. Mais comme son père avant elle, elle est flic et bonne flic, et cela laisse peu de place à sa vie personnelle. Ses retrouvailles avec un amour d’enfance et sa rencontre avec Clovis, ne vont pas la laisser indifférente, loin de là.