Biographie de Liv Del Estal

Née dans une famille d’artistes, Liv Del Estal, 21 ans, baigne dans cet univers depuis toujours. Petite fille solitaire et peu sûre d’elle, elle trouve dans la musique un moyen d’expression et prend conscience qu’il est plus simple pour elle de «chanter ses émotions que de les dire». En parallèle de sa passion, elle suit des cours de théâtre. Lorsqu’elle monte pour la première fois sur scène, c’est une révélation. Il y a peu, Liv perd son grand-père, son plus grand soutien et fan de l’émission. C’est alors une évidence pour elle : elle doit se lancer dans l’aventure « The Voice » pour lui rendre hommage.





Auditions à l’aveugle :

Padam Padam – Edith Piaf