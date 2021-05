Biographie de Loïc Nottet

Alors âgé de 18 ans, il participe à The Voice en Belgique et fait craquer les téléspectateurs belges.



Il arrivera finaliste du programme mais n’aura pas perdu de temps avant d’être propulsé sur la scène. Avec sa voix limpide et son visage d’ange, il sera en effet sélectionné pour représenter son pays lors du concours de l’Eurovision. Avec un très bon score de 217 points, le jeune chanteur termine quatrième du concours.



C’est aujourd’hui qu’il traverse la frontière pour se faire connaitre en France. Il sera sur nos écrans très prochainement dans la célèbre émission Danse avec les stars.





Loïc Nottet participe à la sixième saison de Danse avec les stars. Sa partenaire est Denitsa Ikonomova.



Après un parcours incroyable, Loïc Nottet remporte le trophée Danse avec les stars Saison 6. Avec 68% des votes du public, le jeune Belge de 19 ans a gagné la sixième saison de Danse avec les stars au bras de sa partenaire Denitsa Ikonomova lors de la Finale qui a eu lieu en direct sur TF1, mercredi 23 décembre 2015.





Loïc Nottet et Denitsa Ikonomova ont réalisé un parcours hors norme, décrochant même lors de la Finale et pour la première fois dans l'histoire de Danse avec les stars, une note globale de la part des juges de 80 points sur leur chorégraphie devenue mythique, une danse contemporaine sur "Chandelier" de Sia ! Avec huit 10 de la part de Fauve Hautot, Chris Marquès, Jean-Marc Généreux et Pietra, en notes artistiques et techniques, leur contemporain a battu un record jamais égalé.





