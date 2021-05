Biographie de Loïc

25 ans

Il partage son secret avec Emilie : "Nous sommes jumeaux"

Il fait partie des finalistes aux côtés de Rémi, Emilie et Jonathan.



Ambulancier à l’année, il est aussi moniteur de ski l’hiver pour satisfaire sa passion pour les pistes enneigées et son goût pour les sensations fortes. Loïc est un électron libre qui aime voyager, bouger et découvrir de nouvelles personnes. Malgré la distance, il reste proche de sa famille et assume toujours son rôle très protecteur avec son frère et sa sœur, pour qui il peut déplacer des montagnes.





Joueur, charismatique, il ne s’attache que très rarement et n’est pas dans la Maison des Secrets pour se faire des amis. Véritable force tranquille, roc inébranlable de cette saison, seule la compétition l’intéresse… Et les relations que sa sœur va entretenir au sein de la Maison des Secrets… Parce que sa sœur… Il ne faut pas y toucher attention !!!!