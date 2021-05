Biographie de Lola Baï

C’est enfant, sur un piano jouet, que Lola commence à faire de la musique. Le chant arrive plus tard, vers l’âge de 13 ans. Elle l’explore sous différentes formes: chorale de variété, gospel, jazz, hip-hop, métal…



Quelques années plus tard, en parallèle de ses études de droit, elle commence à composer et à gagner sa vie en tant que chanteuse. En 2007, elle remporte un concours et décroche une 1ère partie à l’Olympia puis s’envole à la conquête du public québécois. De retour en France l’année suivante, elle s’enferme pour écrire et sort un album autoproduit qui lui permet de se produire sur différentes scènes en France, en Belgique et au Québec.



Passionnée et déterminée, Lola compose des musiques de publicité et crée un groupe de Gospel avec qui elle chante dans des évènements privés.



La jeune femme de 37 ans compte bien aujourd’hui faire entendre sa voix et montrer l’envergure de son talent en participant à The Voice.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « To France » - Mike Oldfield

Titre interprété lors des battles face à Louyena "Encore et Encore"( Francis Cabrel)



Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Alexandre et Luna "Take me on" de A-Ha - talent éliminé