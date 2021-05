Biographie de Lola Urtis (Brunet)

Morte en Arche 14, le 27 août 2018.

Fille de Victor Brunet.

Ses parents ont divorcés quand elle avait 10 ans. Elle vit depuis avec son père, pendant que son frère Timothée vit avec Carla, sa mère.







SA CARACTÉRISATION



Lola est une belle, vive et intelligente. Sa plastique est très avantageuse, et elle n’hésite pas à valoriser son côté sexy. La jeune femme est une véritable lolita. Si elle peut paraitre naïve et quelque peu mutine au premier abord, elle a en réalité pleine conscience de ses atouts et sait en jouer. Lola se sert de son charme et de sa beauté pour obtenir des autres ce qu’elle souhaite sans avoir l’air d’y toucher.



Elle fait craquer les hommes et rend les filles jalouses.



Victor et Lola sont particulièrement complices. Leur relation est fusionnelle, il est son meilleur ami, son confident. Son père l’a gâtée, notamment pour compenser l’absence de sa mère, ce qui n’est pas sans conséquence sur son comportement. De lui, Lola a hérité de son goût pour le travail, la soif de réussite et la volonté de se dépasser. Elle a eu son bac très jeune, et a rapidement rejoint son père dans ses projets professionnels. Son ambition est telle, qu’In fine, Lola est plus machiavélique que son père.







SA BACK-STORY



La mère de Lola a abandonné sa famille lorsque Lola n’avait que 10 ans. Victor a obtenu la garde exclusive de sa fille depuis. Père et fille ont une relation très fusionnelle, ils forment un duo de choc.



Lola a eu son bac avec un an d’avance et suit des études en école de commerce.



La jeune femme est très admirée des garçons, situation dans lequel elle trouve son compte. Même si elle a eu plusieurs petits amis, elle a du mal à s’engager dans une relation. Cela est surtout dû au fait que pour elle, aucun garçon n’est aussi bien que son père.