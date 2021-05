Biographie de London Loko

London Loko, 26 ans de Levallois-Perret (92)

London Loko est née au Cameroun mais quitte le pays très jeune, sans connaître son père biologique.

Très affectée par ce manque, elle décide, il y a 2 ans, de partir à sa rencontre en Afrique. Ce moment fort et émouvant déclenche quelque chose de positif chez la jeune femme. Elle se sent plus libérée, s’assume davantage et prend conscience qu’elle veut vivre à fond sa passion: la musique.



Sur la scène de The Voice, London Loko va penser à sa famille et espère la rendre fière.

Pour son audition à l'aveugle, London Loko interprète Love’s Divine (Seal)

Pour son épreuve des KO, London Loko a interprété Coco Caline de Julien Doré - Coup de coeur de Mika - Ce Talent sélectionné pour les battles



Pour l'épreuve des Battles, London Loko était opposée à Albi sur « Hit Sale » (Therapie Taxi ft Romeo Elvis). Mika, leur coach, a décidé de les garder tous les 2 pour les grands shows en direct.

Pour le premier direct, London Loko a interprété "La Grenade" de Clara Lucciani et sauvée par son coach Mika



Pour le deuxième direct et quart de finale London Loko a interprété Sally (Carmel). Mika, son coach, a décidé d'éliminer London Loko et de garder Whitney pour la demi-finale en direct