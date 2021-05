Biographie de Loris

Loris, 18 ans de Nancy (54)



Depuis tout petit, la musique accompagne Loris. Le jeune homme commence à apprendre la guitare puis se met à chanter.

C’est grâce à ses parents que le jeune homme a pu s’épanouir dans sa passion.

Ne le voyant pas heureux en faculté d’économie, ils le poussent à arrêter pour faire ce qu’il aime vraiment. Il intègre alors une école de musique à Nancy.



Ce soir, il interprète une chanson de Julien Clerc, « souffrir par toi n’est pas souffrir », en hommage à sa grand-mère dont il était très proche.



Pour Loris, The Voice est un rêve d’enfant et voir Julien Clerc se retourner serait le plus beau des compliments.





Pour son audition à l'aveugle, Loris interprète Souffrir par toi n’est pas souffrir (Julien Clerc)

Pour son épreuve des KO, Loris a interprété Way Down We Go (Kaleo) - L'aventure s'arrête là pour ce Talent : Julien Clerc ne l'ayant pas sélectionné pour les Battles