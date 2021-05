Biographie de Lorrah Cortesi

Lorrah Cortesi commence la musique dès l’âge de 11 ans en prenant des cours de chant classique; discipline qui forge la jeune fille à la rigueur et à la justesse. Aujourd’hui, cette chanteuse et comédienne franco-brésilienne de 28 ans se considère comme très pointilleuse, parfois trop scolaire et a envie de mettre de côté toutes ces années de travail et se laisser vivre sur scène. Malgré son stress, Lorrah participe à « The Voice » pour prendre du plaisir et espère séduire les coachs avec le titre «Cry me a river».







Auditions à l’aveugle :

Cry me a river – Arthur Hamilton v. Michael Buble