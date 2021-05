Biographie de Lou Clement

LOU CLEMENT (Rani Bheemuck)



SA FAMILLE



Mariée à Karim Saeed (elle a gardé son nom de jeune fille), en séparation

Mère de Nina Saeed



SA CARACTERISATION



Avocate brillante, une working-girl aux dents longues, sous une apparence douce et sympathique.



SA BACK-STORY

Lou est tombée enceinte de Nina sans être vraiment préparée à l’arrivée de cet enfant. Elle a fait une dépression post-partum sévère après la naissance. Elle a essayé tant bien que mal de la surmonter mais n’y est pas arrivée. Elle a du mal à prendre confiance en elle en tant que mère. Dans son métier d’avocate, elle se cache derrière son statut, la loi à faire appliquer, tandis qu’avec un bébé, il n’y a pas de règles établies. Du coup, elle décide de partir pour prendre du recul, laissant ainsi Karim seul avec sa fille.

Lorsqu’elle décide enfin de revenir auprès de sa famille, Karim lui en veut, il s’apprêtait à tourner la page. Elle aimerait être considérée comme une femme et pas seulement comme une mère. Mais Karim a besoin de temps pour cela.





Voyant que Karim ne s’intéresse plus à elle, elle décide de prendre ses distances. Elle espère que cela le fera réagir mais ce n’est pas le cas. Elle lui demande alors le divorce et fait tout pour obtenir la garde de Nina. Lorsqu’elle se rend compte qu’il se passe quelque chose entre Karim et Anna, elle fait une tentative de suicide. Bien qu’elle clame avoir pris trop de somnifères involontairement, Bastien et Karim ne sont pas dupes. Sur les conseils du médecin, Karim s’efforce donc de veiller sur elle et elle retourne vivre dans leur appartement. Néanmoins, Lou finit par se faire une raison : Karim n’a plus de sentiments amoureux pour elle. Plutôt que de le voir souffrir auprès d’elle, elle préfère qu’il soit heureux avec quelqu’un d’autre. Elle décide ainsi de déménager dans un autre appartement et de partager la garde de Nina avec son désormais ex-compagnon. C

Lou est engagée au sein du prestigieux cabinet Guyot, mais elle déchante en découvrant que Christophe Bourgueil fait partie de ses nouveaux collègues : l’avocat l’avait humiliée lors d’une plaidoirie alors qu’elle débutait sa carrière. Maître Bourgueil la met rapidement à l’épreuve en lui demandant de se débarrasser d’une tête réduite, pièce à charge contre un des principaux clients du cabinet. Toutefois Lou refuse de renoncer à son intégrité, elle préfère démissionner que d’accéder à la requête de Christophe. Celui-ci lui révèle alors qu’il s’agissait d’un bizutage, d’un test de déontologie. Lou reste finalement au sein du cabinet Guyot, déterminée à faire ses preuves.





Lou doit défendre la Mairie qui accuse l’un de ses employés de recevoir des pots de vins de la part d’entreprises de BTP. Malheureusement, elle n’a aucune preuve. Elle fait donc appel à Joachim pour qu’il enquête.



Lou se rapproche de Laurence qu’elle flatte et tente de séduire pour lui voler le dossier d’une affaire. C’est Sandrine, mise au courant de leur relation par Laurence, qui réussit à récupérer le dossier volé par Lou, en faisant un esclandre au cabinet Guyot.