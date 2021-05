Biographie de Lou Maï

Lou Mai - 17 ans d'Hécourt (17)



Titre Interprété "Bohemian Rhapsody" - Queen



Lou Mai a toujours aimé chanter mais la jeune fille se heurte pendant plusieurs années à la réticence de ses parents, qui ne prennent pas sa passion au sérieux.

C’est à l’âge de 14 ans qu’elle a une révélation lors d’un cours de musique et insiste auprès de ses parents pour prendre des cours de chant. Devant la persévérance de leur fille, ils finissent par céder et l’inscrivent dans une MJC.



Aujourd’hui, Lou Mai prend toujours des cours dans cette structure en parallèle de ses études.



Manquant énormément de confiance en elle, la jeune fille décide de participer à The Voice pour prouver à ses parents et se prouver à elle-même qu’elle a sa place dans la musique.



Pour les battles, Claire Gautier et Lou Mai interprètent « Lost On You » de LP. Lou Mai se qualifie pour l'épreuve ultime.

Lou Mai, Imane et Juliette chantent pour une place aux Grands Shows en Direct. Lou Mai ert Juliette seront éliminées.