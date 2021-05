Biographie de Lou

Lou est une véritable show girl. Depuis son plus jeune âge, elle fait des spectacles avec sa sœur devant ses parents, reprenant des clips, se déguisant même parfois.

A 7 ans, alors que la jeune fille interprète « Someone Like You » d’Adele, sa maman a un déclic et décide de l’inscrire à un cours de chant.

Passionnée de théâtre également, Lou fait régulièrement des vidéos où elle se met en scène et participe à de nombreux concours.



La jeune fille se présente aujourd’hui aux Auditions à l’Aveugle avec une chanson qui lui permet de proposer sa propre interprétation: « Carmen » de Stromae. Elle espère ainsi faire se retourner les fauteuils des coachs.



Equipe : Jenifer

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Carmen" (Stromae)

Titre interprété lors des battles face à Nina et Iskander : "Still loving you" (Scorpions)



Lou remporte la battle.

Lors de la demi-finale, Lou a interprété le titre "Les yeux de la mama" (Kendji Girac).



Lou est sélectionnée pour la finale de The Voice Kids 3.

Lors de la finale, Lou revisite le titre « One moment in time » de Whitney Houston puis un deuxième passage avec Lou reprend « Carmen » de Stromae

Lou fera partie des 3 derniers finalistes !