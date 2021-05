Biographie de Lou





LOU - 11 ANS - MONTAUROUX (83)





TEAM PATRICK





Depuis toute petite, Lou adore la danse, la musique et le chant. Avec deux années scolaire d’avance (elle a sauté le CP et la 4ème), cette hypersensible chante pour se libérer : « Le chant m’a toujours libéré, j’oublie tout ce qui m’embête comme quand je me dispute avec mes copines par exemple. Je chante et après tout va mieux! » Même si Lou souhaite devenir chercheuse en biologie, le chant est une véritable passion et elle aimerait plus tard« continuer à faire des petits concerts juste pour le plaisir. » The Voice Kids est l’occasion pour Lou d’avoir l’avis et des conseils de vrais professionnels mais surtout c’est l’occasion, pour elle, d’apprendre un peu plus encore à se lâcher. « Je voudrais apprendre à être plus fofolle, à me lâcher plus pour avoir encore plus de plaisir en chantant » . Le chant est un peu sa récréation.





AUDITION A L'AVEUGLE :

ALAN WALKER - "Faded"





BATTLES :

JENIFER - "Donne-moi le temps"