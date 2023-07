Biographie de Louane Emera

Jeune chanteuse, auteure, compositrice, musicienne et actrice Louane a définitivement séduit le public et figure tous les ans sur le podium des personnalités préférées des Français. Révélée en 2013 dans l’émission the Voice Louane a publié trois albums studio tous plébiscités par le public avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus. Portée par des tubes comme « Jour 1 », « Avenir », « Si t’étais là », « On était beau », « Donne-moi ton cœur » ou « Aimer à Mort » Louane décroche deux NRJ Music Awards et une Victoire de la Musique alors qu’elle détient également un Cesar du meilleur Espoir Féminin pour son rôle dans le film à succès « La Famille Bélier ».



Artiste populaire aux talents multiples Louane touche par sa simplicité, sa sensibilité et sa générosité. Elle est aussi engagée dans de nombreuses causes comme l’égalité homme/femme, la lutte contre le cancer ou l’écologie."



Louane, demi-finaliste de la saison 2 de "The Voice", devenue depuis une des chanteuses préférées des Français, se lance dans une nouvelle aventure The Voice Kids et endosse le rôle de coach pour la première fois avec beaucoup de franchise et d'émotion.