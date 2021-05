Biographie de Louis Bertignac

Louis Bertignac est l'un des coachs de The Voice Kids, et il n'aura qu'un objectif en tête : la gagne, lui qui, en deux saisons de The Voice, ne l'a jamais emporté...

Figure emblématique du rock français, l'ancien guitariste du groupe Téléphone (avec qui il a vendu plus de cinq millions de disques !) est depuis devenu un des compositeurs français les plus demandés sur le marché. Une cause qui l'a mené jusqu'à devenir un des coachs originels de The Voice en France aux côtés de Florent Pagny, Jenifer et Garou.

Dans The Voice, Louis Bertignac a toujours su développer un climat de confiance avec ses talents. Sur ses deux participations en tant que coach, Louis a mené par deux fois des filles en finale : d'abord, Aude Henneville, qui a fini 4ème de l'aventure derrière Stefan Rizon, Louis Delort et Al.Hy. Ensuite, il a mené la jeune Loïs dans le Top 4, une Loïs qui a fini derrière Yoann Fréget et olympe mais devant Nuno Resende.

Dans The Voice Kids, Louis Bertignac se reposera sur ses qualités que sont la compréhension et la patience pour tenter d'attirer dans son équipe la crème de la crème des jeunes talents qui vont venir passer les auditions à l'aveugle, pour ensuite les faire fructifier...