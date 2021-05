Biographie de Louis

Issu d’une famille amatrice de musique, Louis s’essaye très jeune au violon au Conservatoire mais se tourne finalement vers le chant et le piano. Il se produit sur de petites scènes lors de concert de fin d’année ou de divers concours de chant.



Âgé de 19 ans, Louis a récemment arrêté ses études pour venir s’installer à Paris. Mais la musique n’est qu’une passion. Pragmatique, il travaille comme vendeur dans une pâtisserie et continue de chanter pour son seul plaisir.

En participant aujourd’hui à The Voice, il espère se convaincre, lui et ses proches, qu’il a bel et bien un avenir dans la musique.





Twitter : @louisjelminioff





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Avant toi » (Calogero)



Louis a gagné le duel ou face à face contre Sacha sur le titre "JE TE DONNE" (Jean-Jacques Goldman) lors des premières battles de la saison 5.

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Arcadian et Sweem "Still Loving You" (Scorpions) - Talent élminé