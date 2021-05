Biographie de Louisa Rose

Originaire du sud est de la France, Louisa Rose est née d’un papa français et d’une maman canadienne. Elle débute son apprentissage de la musique à l’âge de 7 ans avec des cours de guitare classique.



C’est lorsqu’elle part vivre, à l’âge de 12 ans au Canada, qu’elle découvre le folk et l’Indie Rock; styles musicaux qui ne la quitteront plus. Elle décide alors de prendre des cours de guitare folk et de chant. En parallèle, elle commence à écrire ses propres titres, en anglais principalement, toujours accompagnée de sa guitare.



Depuis 2 ans, Louisa Rose est revenue en France. Aujourd’hui, elle est lycéenne mais n’oublie pas pour autant sa passion. Elle se produit dans des bars, des cafés et des hôtels en France et à l’étranger. Elle gagne même au printemps dernier la 1ère place d’un concours de chant dans sa région natale.



The Voice est l’occasion, pour elle, de faire des rencontres artistiques et de partager sa musique avec le public.





TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Wicked Game » - Chris Isaak

Titre interprété lors des battles face à Thibaud "Est-ce que tu m'aimes ?" (Maître Gims)



Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Tamara et Mélodie Pastor - "1234" (Feist) - Talent éliminé