Biographie de Louisy Joseph

“Je travaillerai sans relâche” Ex-membre des L5, Louisy Joseph a commencé sa carrière de chanteuse solo en 2008.

Depuis, elle a enregistré deux albums et assuré les premières parties des concerts de Christophe Maé.



En 2012, elle s'est associée à la star américaine Jason Derulo sur le titre ”Pick Up The Pieces“. L'artiste, en studio pour la préparation de son nouvel album aux sonorités pop caribéennes, a hâte de se lancer dans ”Danse avec les stars“. Louisy Joseph dansera avec Guillaume Foucault



@LouisyJoseph