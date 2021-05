Biographie de Louna

Louna, 22 ans d'Ajaccio (2A)





Louna, jeune corse avec une enfance difficile.

Atteinte de phobie scolaire, la jeune fille étudie à la maison mais subit les moqueries des enfants de son âge.

Très angoissée, elle se plonge alors dans la musique et s’inscrit dans une école de chant où elle se sent enfin à sa place. Comme elle le dit elle-même: « la musique l’a soignée ».



Véritable show-girl, Louna peut vous faire rire, pleurer mais aussi vous surprendre.

La jeune femme considère The Voice comme la réalisation d’un rêve et ce soir elle compte bien saisir sa chance.





Pour son audition à l'aveugle, Louna a interprété « Lose Yourself » - Eminem

Pour son épreuve des KO, Louna a interprété La boulette de Diam's - Zone rouge puis sélectionnée par Mika pour les battles

Pour l'épreuve des Battles, Louna VS Godi – Tu t’laisses aller (Charles Aznavour). Mika, leur coach, a décidé de ne garder aucun des deux pour les grands shows en direct.