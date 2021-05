Biographie de Louna

INÈS - 10 ANS - BORDEAUX (33)

C’est par un coup du destin, que Louna, 11 ans, participe aujourd’hui à The Voice Kids.

En effet, alors qu’elle assiste à la tournée The Voice au Palais des Sports à Paris, l’aventure commence pour elle. Pendant l’entracte la jeune fille chante pour patienter et se fait repérer par le producteur de l’émission qui lui propose de passer le casting pour la prochaine saison.

Ce soir, Louna est bien décidée à profiter jusqu’au bout de la chance qui lui a été offerte. Elle a décidé d'interpréter la chanson « Castel In The Snow » de The Avener.