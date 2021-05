Biographie de Louyena

Louyena est un duo composé de 2 auteurs-compositeursinterprètes: Roxane, 24 ans et Sébastien, 32 ans. Originaire de l’Ile de la Réunion pour lui et de Belgique pour elle, tous deux sont issus de famille de musiciens et ont baigné dans la musique dès leur plus jeune âge.

Ensemble à la ville comme à la scène, ils se rencontrent sur le spectacle musical « 1789, les amants de la Bastille ». Elle y interprète Marie-Antoinette, lui Robespierre. Après 2 ans de tournée, ils décident de continuer leur route ensemble et construisent un projet commun: Le Liberty Tour.

Ils parcourent la France dans un combi des années 70 et offrent à leur public de nombreux concerts mélangeant des reprises des années « hippie » et des titres originaux. Aujourd’hui, le duo Louyena décide de fouler la scène de The Voice pour mettre en avant l’harmonie de leur 2 voix et espère que les fauteuils se retourneront.

Twitter : @louyeaofficiel

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : « Waiting for love » - Avicii

En battles face à Lola Baï, Louyena perd sur le titre Encore et Encore de Francis Cabrel